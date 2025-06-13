Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da bir fabrikanın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da bir fabrikanın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Çorlu Deri İhtisas Karma Sanayisinde bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan Abdullah Çolak'tan (67) haber alamayan diğer çalışanlar, bekçi kulübesine gitti.

        Kulübenin içinde Çolak'ın hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çolak'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine G.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da belediye otobüsü alev aldı
        Tekirdağ'da belediye otobüsü alev aldı
        TIR, traktör çarpıştı; 2 yaralı
        TIR, traktör çarpıştı; 2 yaralı
        Tekirdağ'da "Uzlaştırmacılar Günü" paneli düzenlendi
        Tekirdağ'da "Uzlaştırmacılar Günü" paneli düzenlendi
        Tekirdağ'da kimya fabrikasının atık alanında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kimya fabrikasının atık alanında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da arpa hasadı başladı
        Tekirdağ'da arpa hasadı başladı