Tekirdağ'da asayiş

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Çorlu Deri İhtisas Karma Sanayisinde bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan Abdullah Çolak'tan (67) haber alamayan diğer çalışanlar, bekçi kulübesine gitti.

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