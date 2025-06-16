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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Gülben Ergen konseriyle sona erdi

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali konser programıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 00:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:31
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        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Gülben Ergen konseriyle sona erdi
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        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali konser programıyla sona erdi.

        Festival kapsamında sahil dolgu alanda konser veren Gülben Ergen, hayranlarıyla buluştu. Festivale özel kiraz desenli elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserin ardından yaptığı konuşmada, 4 gün süren güzel bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

        Vatandaşların festival boyunca doyasıya eğlendiğini ifade eden Nallar, gelecek yıl daha kapsamlı bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

        Nallar, konser sonunda Gülben Ergen’e sepette kiraz ve çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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