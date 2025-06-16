Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Gülben Ergen konseriyle sona erdi

Nallar, konser sonunda Gülben Ergen’e sepette kiraz ve çiçek takdim etti.

Vatandaşların festival boyunca doyasıya eğlendiğini ifade eden Nallar, gelecek yıl daha kapsamlı bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserin ardından yaptığı konuşmada, 4 gün süren güzel bir festivali geride bıraktıklarını söyledi.

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