CHP İl Başkanlığına seçilen Levent Gündoğdu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il başkanlığına seçilen Gündoğdu ve beraberindeki heyet Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Soytürk, Gündoğdu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Turanlı ve Şahin bir süre sohbet ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Turanlı'ya teşekkür etti.

-Tekirdağ'da çiğ süt toplayıcıları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, "Çiğ Süt Toplayıcıları Mesleki Yeterlilik Belgesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, müdürlükte düzenlenen toplantıda katılımcılar bilgilendirildi.