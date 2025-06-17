Tekirdağ'dan kısa kısa
CHP İl Başkanlığına seçilen Levent Gündoğdu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
CHP İl Başkanlığına seçilen Levent Gündoğdu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il başkanlığına seçilen Gündoğdu ve beraberindeki heyet Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Soytürk, Gündoğdu'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.
- Rektör Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Turanlı ve Şahin bir süre sohbet ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Turanlı'ya teşekkür etti.
-Tekirdağ'da çiğ süt toplayıcıları bilgilendirme toplantısı yapıldı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, "Çiğ Süt Toplayıcıları Mesleki Yeterlilik Belgesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, müdürlükte düzenlenen toplantıda katılımcılar bilgilendirildi.
Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünde görevli teknik personel, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve ilçe müdürlükleri bünyesinde çalışan veteriner hekimler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.