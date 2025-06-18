Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi
Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.
Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.
Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu yaptıran pilot Okay Güzel, Ayvasıl mevkisinde denizde gördüğü yunusları, dronla görüntüledi.
Güzel, AA muhabirine, 3 yunusun denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.
Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Güzel, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Bazen böyle yunuslar su yüzeyine çıkarak güzel görüntüler oluşturuyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.
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