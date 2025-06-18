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        Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

        Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:49
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        Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi
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        Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.

        Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu yaptıran pilot Okay Güzel, Ayvasıl mevkisinde denizde gördüğü yunusları, dronla görüntüledi.

        Güzel, AA muhabirine, 3 yunusun denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.

        Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Güzel, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Bazen böyle yunuslar su yüzeyine çıkarak güzel görüntüler oluşturuyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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