Tekirdağ'da koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu

Tekirdağ'da koruyucu aileler, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe, koruyucu aileler ile çocuklar katıldı.

Çocuklara özel gösterilerin yer aldığı programda, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, AA muhabirine, koruyucu aile farkındalığını arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kentte koruyucu aile sayısının artması için herkese görev düştüğünü belirten, çocukların geleceğe özenle hazırlandığını ifade etti.

Devletin imkanlarının büyük ve geniş olduğunu vurgulayan Özdemir, "Çocuğun anne ve baba yanında büyümesi büyük avantaj olduğu için Bakanlığımız koruyucu aile modelini öne çıkarıyor. Biz de şehrimizde yaptığımız birçok faaliyet ile koruyucu aile farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz." dedi.