Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde H.H.Ö. (14) inşaat halindeki apartmanın üçüncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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