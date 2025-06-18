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        Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:56
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        Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde H.H.Ö. (14) inşaat halindeki apartmanın üçüncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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