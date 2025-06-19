Tekirdağ'da asayiş

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü. Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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