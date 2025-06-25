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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:13 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:20
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Aydoğdu Mahallesi'nde A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Y.P.E'nin (9) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Y.P.E'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü. Baba Şükrü ve anne Zeynep ile aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

        Çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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