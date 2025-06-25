GÜNCELLEME - Tekirdağ'da silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Y.P.E'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü. Baba Şükrü ve anne Zeynep ile aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.