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        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:46
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        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Önerler Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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