"Terapi gibi geliyor" dediği kitap okumaktan 57 yıldır kopamıyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan 71 yaşındaki Fatma Gürlen, 14 yaşında başladığı kitap okuma tutkusunu aralıksız sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Gürlen, lise yıllarında İstanbul Küçükçekmece Halk Kütüphanesi'nden ödünç aldığı kitaplarla başladığı okuma alışkanlığını, evlendikten sonra gittiği her şehirde devam ettirdi.

Kitapların hayatındaki yerini "terapi gibi geliyor" sözleriyle ifade eden Gürlen, geçen yıl 138 kitap okuyarak Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi’nin en çok kitap okuyan üyesi oldu.

Fatma Gürlen, AA muhabirine, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Kitapların kendisini geliştirdiğini ve yaşamına anlam kattığını belirten Gürlen, "Dünya klasiklerini, Türk klasiklerini hep okudum. Evlendikten sonra ara versem bile evde okumaya devam ettim. Çocuklarımın okul hayatında da onların derslerine destek oldum. Sürekli kendimi geliştirdim." dedi.

Gürlen, kitap okudukça okuma hevesinin arttığını, kitapların içinde olmanın kendisine keyif verdiğini anlattı.

- "Şimdiki gençlik kitap okumuyor"

Kitap okudukça ufkunun genişlediğini belirten Gürlen, şunları kaydetti:

"Kitap okumak bana terapi geliyor. Haftada üç kitap okuyabiliyorum. Bu kadar çok kitap okuduğumu görünce şaşırıyorlar, beğeniyorlar. Ben kendim için yapıyorum bunu. Okudukça okuyasım geliyor. Türk romanlarından ziyade yabancı romanları, yabancı kitapları okumayı tercih ediyorum. O kitaplarda daha fazla kişi var, kimlik çok fazla var. "

Gelişmek için herkesin kitap okumaya vakit ayırması gerektiğini vurgulayan Gürlen, gençlerin dijital platformlara yönelmesinden yakındı.

Kitap kokusunun ve dokusunun yerini hiçbir ekranın tutamayacağını dile getiren Gürlen, "Şimdiki gençlik kitap okumuyor. Her şey dijital, bilgisayardan halletmeye çalışıyor. Kitapları bile oradan okuyorlar ama kitabın kokusu çok daha farklı bir şey. Evimde iki duvar kitaplık var. Bir kitap eksik olsa fark ederim. Gözüm gördüğü sürece kitap okumaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.