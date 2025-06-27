Tekirdağ'da direğe çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyarı levhasının direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyarı levhasının direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Azra Ö. (14) idaresindeki 63 AJN 722 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yol kenarındaki uyarı levhasının direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Azra Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki M.F.K. (19) ise ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Azra Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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