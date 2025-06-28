Tekirdağ'da YÖK Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Kalp damar hastalıkları" söyleşisi yapıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da "Kalp damar hastalıkları" başlıklı söyleşi düzenlendi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da "Kalp damar hastalıkları" başlıklı söyleşi düzenlendi.
Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aykut Demirkıran, tarafından gerçekleştirildi.
Demirkıran, yaptığı sunumla, kalp damar hastalıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Programa, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman ve vatandaşlar katıldı.
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