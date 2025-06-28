Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da YÖK Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Kalp damar hastalıkları" söyleşisi yapıldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da "Kalp damar hastalıkları" başlıklı söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da YÖK Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Kalp damar hastalıkları" söyleşisi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'da "Kalp damar hastalıkları" başlıklı söyleşi düzenlendi.

        Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aykut Demirkıran, tarafından gerçekleştirildi.

        Demirkıran, yaptığı sunumla, kalp damar hastalıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

        Programa, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Motosikletle yön levhasının direğine çarpan Azra, son yolculuğuna uğurlandı
        Motosikletle yön levhasının direğine çarpan Azra, son yolculuğuna uğurlandı
        Serbest dalışta dünya şampiyonu Nida Murathan Bulut, gözünü yeni şampiyonlu...
        Serbest dalışta dünya şampiyonu Nida Murathan Bulut, gözünü yeni şampiyonlu...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da müsilajın önlenmesine yönelik çevre denetimi yapıldı
        Tekirdağ'da müsilajın önlenmesine yönelik çevre denetimi yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa