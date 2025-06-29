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        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:47
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        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle ilçelerdeki plajlarda bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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