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        Tekirdağ'da çıkan yangında 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayıp anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 19:54 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:03
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        Tekirdağ'da çıkan yangında 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayıp anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karatepe mevkisindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Hasat için tarlalarında bulunan çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayrabolu Ziraat Odası'nın sosyal medya hesaplarından yangınla ilgili duyuru yapılarak, çiftçilerden söndürme çalışmalarına pulluk takılı traktörleriyle destek olmaları istendi.

        İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir bölümü biçilmemiş buğday tarlası olan yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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