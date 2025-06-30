Tekirdağ'da hasatta yangına karşı su tankeri ve pulluk bulundurma şartı getirildi

Tekirdağ Valiliği, buğday hasadının sürdüğü tarım alanlarında yangınlara karşı su tankeri ve pulluk bulundurma zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktöründen kaynaklanan yangınların arttığı belirtildi.

Bu nedenle yangınlara karşı tedbirlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buğday tarlalarının biçiminde güvenlik tedbirleri kapsamında can, mal ve gıda güvenliğinin sağlanması için 15 gün boyunca balya makineleri ve tamburlu makineyle çayır ve tarla kenarı otlarının biçilmemesi, biçerdöverlerin çalışırken en az 3 tonluk olacak su tankeri bulundurması, tarla sahiplerince tarlada pulluk bulundurulması, tankeri olmayan çiftçilerimizin ilaçlama depolarını suyla doldurarak biçim alanında bulundurması zorunlu olacaktır. Biçerdöverlerde 6 kilogramlık 2 yangın söndürücü cihaz bulundurulacak. Ormana bitişik alanlarda, anız yangını riskli olan askeri bölge ve tesisler ile kamu binalarına yakın parsellerde hasat sonrası yeterli genişlikte pullukla sürülmüş koruyucu bant oluşturulacak. Anızın kim tarafından yakıldığının tespit edilememesi halinde çiftçi kayıt sisteminde parsel kaydı olan kişi veya kişiler birinci derecede sorumlu tutulacak."