Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 08:47 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaya...
        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaya...
        Tekirdağ'da 8 katlı apartman çatısında yangın
        Tekirdağ'da 8 katlı apartman çatısında yangın
        Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da iki kadının öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuk...
        Tekirdağ'da iki kadının öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuk...
        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        13 yaşındaki judocunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandır...
        13 yaşındaki judocunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandır...