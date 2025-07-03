Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen H.P, S.İ. ve A.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

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