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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:19
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen H.P, S.İ. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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