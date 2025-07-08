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        Tekirdağ'da sosyal medyadan şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:24
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        Tekirdağ'da sosyal medyadan şehitlere hakaret eden zanlı tutuklandı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.C'nin (22) sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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