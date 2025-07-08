Tekirdağ'da alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Teknede bulunanlardan olan ve su yuttuğu öğrenilen Cangül A. sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekneye tutunarak hayatta kalmaya çalışan 4 kişi, limandan çıkan bir balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarıldı.

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