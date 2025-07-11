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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu ilçesinde yapımına başlanan ilkokulun temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 08:48 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:48
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu ilçesinde yapımına başlanan ilkokulun temel atma törenine katıldı.

        İlçe merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da törenle geleceğin teminatı olan çocuklar için çok önemli bir adım attıklarını belirtti.

        Hayırsever Münür Bayındır da okul temelinin atılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

        -Rektör Şahin'e ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Öğrenciler Baran Dursun, Gizem Deniz, Adem Çağan, Ribe Bulut, Enes Dündar ve Arda Baştimur, Şahin ile bir süre görüştü.

        Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere başarılar diledi.

        -Saray'da "Kardeş Camiler Buluşması" programı düzenlendi

        Tekirdağ Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Saray ilçesinde "Kardeş Camiler Buluşması" programı düzenlendi.

        Program kapsamında çocuklar için eğitici oyunlar, geleneksel Türk okçuluğu ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

        Öğle namazının akabinde Gazzeli çocuklar için dua edildi.

        Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesince program sonunda çocuklara pilav ve ayran ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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