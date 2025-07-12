Dünya şampiyonasında dereceye giren sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret

Vali Recep Soytürk, makamında kabul ettiği sporcularla bir süre sohbet ederek, sporcuları ve antrenörleri Sertan Aydın'ı tebrik etti.

Şampiyonada, Nida Murathan Bulut, farklı kategorilerde, 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü, Timur Alp Kuru dünya ikinciliği, Ediz Duman dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Ece Akgün dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü elde etti.

Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

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