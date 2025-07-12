Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Dünya şampiyonasında dereceye giren sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret

        Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya şampiyonasında dereceye giren sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları Yunanistan'da mayısta düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

        Şampiyonada, Nida Murathan Bulut, farklı kategorilerde, 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü, Timur Alp Kuru dünya ikinciliği, Ediz Duman dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Ece Akgün dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü elde etti.

        Vali Recep Soytürk, makamında kabul ettiği sporcularla bir süre sohbet ederek, sporcuları ve antrenörleri Sertan Aydın'ı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti mis...
        Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti mis...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        19 yaşındaki Bünyamin'in cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)
        19 yaşındaki Bünyamin'in cinayetinde 5 şüpheli adliyede (2)
        Tekirdağ'da orman yangını; alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor...
        Tekirdağ'da orman yangını; alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor...
        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
        Tekirdağ'da orman yangını; alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor...
        Tekirdağ'da orman yangını; alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor...