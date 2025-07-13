Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Aramada, 53 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 elektronik sigara ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorlu ilçesinde 2 iş yeri ile otomobil ve bir adreste arama yapıldı.

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