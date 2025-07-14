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        Tekirdağ'da şehit çarşı ve mahalle bekçisi Koşal için mevlit okutuldu

        Tekirdağ'da, 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Çarşı ve Mahalle bekçisi Gökçen Koşal için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:22
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        Tekirdağ'da şehit çarşı ve mahalle bekçisi Koşal için mevlit okutuldu
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        Tekirdağ'da, 4 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Çarşı ve Mahalle bekçisi Gökçen Koşal için mevlit okutuldu.

        Benoğlu Camisi'nde ikindi namazı sonrasında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Gökçen Koşal ve tüm şehitler için dua edildi.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılara cami çıkışında lokma ikram edildi.

        Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçi Gökçen Koşal silahlı saldırıya uğramıştı.

        Yaralanan Koşal hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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