Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

- Yangına bir kuşun neden olduğu iddiası araştırılıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele devam ediyor.

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