Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

        Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini söyledi.

        Kentte hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da trafik güvenliği eylem planı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da trafik güvenliği eylem planı toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Polise yakalanan alkollü sürücü: "Direksiyonda ağabeyim vardı"
        Polise yakalanan alkollü sürücü: "Direksiyonda ağabeyim vardı"
        Tekirdağ'da alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
        Tekirdağ'da alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
        Tekirdağ'da gırgır teknelerinde su ürünleri denetimleri
        Tekirdağ'da gırgır teknelerinde su ürünleri denetimleri
        Sokak ortasında kavgaya 15 bin lira para cezası
        Sokak ortasında kavgaya 15 bin lira para cezası