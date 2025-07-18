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        Tekirdağ'da okulların boyasını yükümlü ve hükümlüler yapıyor

        Tekirdağ'da okulların boya ve tadilat işleri, denetimli serbestlik yükümlüleri ve hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:03
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        Tekirdağ'da okulların boyasını yükümlü ve hükümlüler yapıyor
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        Tekirdağ'da okulların boya ve tadilat işleri, denetimli serbestlik yükümlüleri ve hükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, okulların bakım ve onarımına yönelik proje başlatıldı.

        Proje kapsamında, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri ile açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerden oluşturulan 20 kişilik iki mobil ekip, kentteki okullarda boya ve tadilat çalışmalarına başladı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulu'nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Vali Soytürk, projeye katkı sunan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol başta olmak üzere, emeği geçen tüm kurum yetkililerine teşekkür etti.

        Vali Soytürk’e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla eşlik etti.

        Yaz tatili boyunca sürecek çalışmalar kapsamında, 14 okulun boya ve tadilat işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

        Ayrıca, projeye katılan hükümlü ve yükümlüler, boyacılık kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya da hak kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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