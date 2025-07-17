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        Tekirdağ'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:55
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        Tekirdağ'da kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Çorlu ve çevresinde meydana gelen çok sayıda evden hırsızlık olayıyla ilgili Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kapı kilitlerini kırarak evlere giren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler Ömer A., Ayhan K. ve Mehmet Nuri A., düzenlenen operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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