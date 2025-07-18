Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine eğitim verildi

İtfaiye personeline yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirten Bulut, her personelin donanımlı olmasını istediklerini ifade etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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