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        Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine eğitim verildi

        Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine "Temel İtfaiyecilik ve Yangın" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 08:49 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:49
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        Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine eğitim verildi
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        Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine "Temel İtfaiyecilik ve Yangın" eğitimi verildi.

        Kırklareli Belediyesi itfaiye müdürlüğünde düzenlenen eğitime ilçe ve beldelerde görev yapan itfaiye personeli katıldı.

        Eğitimde, itfaiye araçlarının kullanımı, yangınlara müdahale, ilk yardım gibi konularda bilgi verildi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, gece gündüz demeden görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        İtfaiye personeline yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirten Bulut, her personelin donanımlı olmasını istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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