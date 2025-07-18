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        Tekirdağ'da kısa kısa

        Tekirdağ'da Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 08:56 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:56
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        Tekirdağ'da kısa kısa
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        Tekirdağ'da Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Vali Recep Soytürk'ü bilgilendirdi.

        Toplantıya, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

        -Tekirdağ'da "Minik Eller Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tekirdağ şubesince "Minik Eller Mutfak Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

        TDV Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için çalışma yapıldı.

        İl Müftülüğü manevi danışmanlarının rehberliğinde sevgi evlerinde kalan çocuklar atölyede çeşitli etkinlikler yaptı.

        Çocuklar atölyede kendi elleriyle hazırladıkları yemeklerin tadına baktı.

        Programa, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de katıldı.

        -Milli Eğitim Müdürü Yeniyol Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden Yeniyol, kurslardaki eğitim ortamını yerinde inceledi.

        Yeniyol, gençlerin başarıya ulaşması için okullarda mevcut olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

        Ziyarette Yeniyol'a Şube Müdürü Fahri Kırmızı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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