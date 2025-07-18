Tekirdağ'da kısa kısa

Ziyarette Yeniyol'a Şube Müdürü Fahri Kırmızı da eşlik etti.

Yeniyol, gençlerin başarıya ulaşması için okullarda mevcut olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti.

-Milli Eğitim Müdürü Yeniyol Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti

Programa, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de katıldı.

TDV Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için çalışma yapıldı.

Toplantıya, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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