İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken teşhisin kanser tedavisinde önemli olduğunu söyledi.

Soytürk bir süre Tunçer ile sohbet etti.

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