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        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi bulundu

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp olarak aranan kişi metruk binada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:06
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        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp olarak aranan kişi metruk binada bulundu.

        Mestanlar Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki H.K'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi, arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu H.K, 7 saat sonra Hayrabolu ilçesinde bir metruk binada bulundu.

        H.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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