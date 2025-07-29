Tekirdağ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Ortacami Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Yavuz S'den (63) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve giren sağlık ve polis ekipleri, Yavuz S'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yavuz S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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