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        Tekirdağ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:32
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        Tekirdağ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Ortacami Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Yavuz S'den (63) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve giren sağlık ve polis ekipleri, Yavuz S'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu.

        Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yavuz S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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