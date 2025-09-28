Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:26
        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

        M.B. idaresindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, çevre yolu Sağlık Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

