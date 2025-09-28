Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
M.B. idaresindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, çevre yolu Sağlık Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.