        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kötü koku ve çevre kirliliğine yönelik denetim yapıldı

        Tekirdağ'da kötü koku ve çevre kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 30.09.2025 - 17:49 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:49
        Tekirdağ'da kötü koku ve çevre kirliliğine yönelik denetim yapıldı
        Tekirdağ'da kötü koku ve çevre kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene ve Çorlu ilçelerinde kötü koku ve çevre kirliliğinin önlenmesi için denetim yapıldı.

        Tekirdağ'da başlatılan çevre denetimleri kapsamında Çorlu Çayı ile Sinandede Deresi'ne deşarjı bulunan sanayi tesislerinde inceleme yapıldı.

        Çalışmalarda 25 tesis denetlendi, atık su numunesi alınarak analize gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

