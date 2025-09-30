Tekirdağ'da kötü koku ve çevre kirliliğine yönelik denetim yapıldı

Tekirdağ'da kötü koku ve çevre kirliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene ve Çorlu ilçelerinde kötü koku ve çevre kirliliğinin önlenmesi için denetim yapıldı.

Tekirdağ'da başlatılan çevre denetimleri kapsamında Çorlu Çayı ile Sinandede Deresi'ne deşarjı bulunan sanayi tesislerinde inceleme yapıldı.

Çalışmalarda 25 tesis denetlendi, atık su numunesi alınarak analize gönderildi.