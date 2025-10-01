Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da açılışlara katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde bir firma tarafından yaptırılan, Ünal Peynircilik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Naziye Ünal Sungur İlkokulu-Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

Vali Soytürk, açılışta, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin olağanüstü bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Sağlık hizmeti verecek tesisler konusunda yaklaşık 3 hafta içerisinde 3 protokol imzaladıklarını aktaran Soytürk, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek hayırsevere teşekkür etti.

Ünal Peynircilik Firması sahibi Adnan Sungur ise istasyonun Malkara ve çevresinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına vesile olmasını dilediğini belirtti.

Konuşmaların ardından istasyonun açılışı yapıldı.

Daha sonra Naziye Ünal Sungur İlkokulu-Ortaokulu'nun açılışını yapan Soytürk ve protokol, okulu gezdi.