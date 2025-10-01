Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Japonya Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan Vali Soytürk'e ziyaret

        Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan Vali Soytürk'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Ziyarette Vali Soytürk, Büyükelçi Katsumata ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

        Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

        Soytürk, büyükelçiyi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

        Büyükelçi Katsumata'ya, Karacakılavuz dokuması hediye eden Soytürk, coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması hakkında bilgi verdi.

        Katsumata da misafirperverliği için Vali Soytürk'e teşekkür etti

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi azalmaya devam ediyor
        Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi azalmaya devam ediyor
        Tekirdağ'da sahte altınla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Tekirdağ'da sahte altınla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da açılışlara katıldı
        Tekirdağ Valisi Soytürk Malkara'da açılışlara katıldı