Japonya Ankara Büyükelçisi Katsumata'dan Vali Soytürk'e ziyaret
Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Ziyarette Vali Soytürk, Büyükelçi Katsumata ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.
Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.
Soytürk, büyükelçiyi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi.
Büyükelçi Katsumata'ya, Karacakılavuz dokuması hediye eden Soytürk, coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması hakkında bilgi verdi.
Katsumata da misafirperverliği için Vali Soytürk'e teşekkür etti
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.