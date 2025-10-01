Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda geniş katılımlı acil durum tatbikatı yapıldı

Tatbikatta itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri koordineli şekilde görev yaptı.

Uçaktan yaralı olarak çıkarılan 10'u ağır 35 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, 81 kişi ise yara almadan kurtarıldı.

Senaryo gereği, Ankara-Çorlu uçuşunu yapan, içinde 110 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, piste yaklaşırken motor arızası nedeniyle stopway (SWY) sahasına acil iniş yaptı.

