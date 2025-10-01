Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda geniş katılımlı acil durum tatbikatı yapıldı
Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ), Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda 2025 Acil Durum Planı kapsamında kaza kırım ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği, Ankara-Çorlu uçuşunu yapan, içinde 110 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, piste yaklaşırken motor arızası nedeniyle stopway (SWY) sahasına acil iniş yaptı.
Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden alınan ihbar üzerine acil durum ilan edildi.
Uçağın motor ve kuyruk bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Uçaktan yaralı olarak çıkarılan 10'u ağır 35 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, 81 kişi ise yara almadan kurtarıldı.
Senaryo kapsamında pist bir süreliğine iniş-kalkış trafiğine kapatıldı. Enkazın kaldırılmasıyla uçuş trafiği yeniden açıldı.
Tatbikatta itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri koordineli şekilde görev yaptı.
Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirtti.
