GÜNCELLEME - Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezindeki çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

