Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:50 Güncelleme: 03.10.2025 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezindeki çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

        Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da hurdalıkta yangın
        Tekirdağ'da hurdalıkta yangın
        Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ Valisi Soytürk, depremin ardından Marmaraereğlisi'nde incelemelerd...
        Tekirdağ Valisi Soytürk, depremin ardından Marmaraereğlisi'nde incelemelerd...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
        Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltın...
        Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltın...
        Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazada kamyon şoförü tu...
        Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazada kamyon şoförü tu...