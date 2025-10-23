Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi

        Tekirdağ'da düzenlenen "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:04
        Tekirdağ'da "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi
        Tekirdağ'da düzenlenen "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi.

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen sempozyum iki gün sürdü.

        Sempozyum Başkanı Uzman Dr. Orhan Eroğlu ise sempozyumu 5 yıldır başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

        Acil servislerde başarının insanı anlamakla başladığını dile getiren Eroğlu, "Ekip olabilmek paylaşabilmek ve en önemlisi sakin kalabilmek. Bizi biz yapan değerler bunlar. Bu sempozyumu yeni başlayan arkadaşlar için en sık gördüğümüz konuları, en çok karşılaşılan vakaları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

        Sempozyum kapsamında alanında uzman hekimlerin 2 gün boyunca sunum yaptı.

