Tekirdağ'da "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi
Tekirdağ'da düzenlenen "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi.
Tekirdağ'da düzenlenen "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen sempozyum iki gün sürdü.
Sempozyum Başkanı Uzman Dr. Orhan Eroğlu ise sempozyumu 5 yıldır başarıyla sürdürdüklerini belirtti.
Acil servislerde başarının insanı anlamakla başladığını dile getiren Eroğlu, "Ekip olabilmek paylaşabilmek ve en önemlisi sakin kalabilmek. Bizi biz yapan değerler bunlar. Bu sempozyumu yeni başlayan arkadaşlar için en sık gördüğümüz konuları, en çok karşılaşılan vakaları konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Sempozyum kapsamında alanında uzman hekimlerin 2 gün boyunca sunum yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.