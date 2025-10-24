Tekirdağ'da bir apartmanın üst katında çıkan yangın söndürüldü

Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Giriş: 24.10.2025 - 20:05 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:05
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kızılpınar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

