Tekirdağ'da bir apartmanın üst katında çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kızılpınar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

