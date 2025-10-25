Tekirdağ'da ruhsatsız silahların bulunduğu çiftlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, düzenlediği operasyonda çiftlikte ruhsatsız 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

