Tekirdağ'da ruhsatsız silahların bulunduğu çiftlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ruhsatsız 8 silahın bulunduğu çiftlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir çiftlikte ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda çiftlikte ruhsatsız 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
