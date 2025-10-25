Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ruhsatsız silahların bulunduğu çiftlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ruhsatsız 8 silahın bulunduğu çiftlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 20:48 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:48
        Tekirdağ'da ruhsatsız silahların bulunduğu çiftlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ruhsatsız 8 silahın bulunduğu çiftlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir çiftlikte ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda çiftlikte ruhsatsız 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

