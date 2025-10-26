Habertürk
        Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

        Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:55
        Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Stadyumu'nda birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

        Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Mehmet Albayrak konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, öğrenciler beyaz önlük giyerek hekimlik andını okudu.

        Programa, Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

