        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da, Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası Yapıldı

        Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında veteran kadınlar Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:03
        Tekirdağ'da, Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası Yapıldı
        Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında veteran kadınlar Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası için mücadele etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hentbol Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

        Düzenlenen törende, veteran hentbolculardan oluşan 3 takımın katıldığı kadınlara ödülleri verildi.

        Turnuvayı izlemek için Tekirdağ'a gelen eski milli hentbolcu Ayten Altun, yaklaşık 30 sporcunun heyecanına ortak olduğunu söyledi.

        Veteran hentbola ilginin her geçen gün arttığını aktaran Altun, Tekirdağ'da bu denli güzel bir turnuvanın düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Tekirdağ Kadın Veteran Takımı Antrenörü Faruk Esen de turnuvaya katılmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

        Tekirdağ Kadın Veteran Takımı Hentbol oyuncusu Özge Çiçek ise arkadaşlarıyla Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

