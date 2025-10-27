Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar, sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
