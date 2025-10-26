Tekirdağ'da 1 kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne götürülen zanlı M.K, buradaki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak’ta, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.K. ile Rıdvan Sabuncu tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, tabancayla Sabuncu'yu yaralamıştı.
Ağır yaralanan Sabuncu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, olay sonrası kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalanmıştı.
