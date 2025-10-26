Tekirdağ'da bebeğini bırakıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrolle serbest

Sağlık kontrolleri yapılan bebek, daha sonra koruma altına alındı.

Bir süre bekleyen B.İ.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir parka gelen G.K, 2 aylık erkek bebeğini parkta oturan B.İ.'nin kucağına bırakıp, eşinin gelip bebeği alacağını söyleyerek uzaklaştı.

