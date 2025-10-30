Tekirdağ'da anne ve babasını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçakla öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç, (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç, amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.
Karar öncesi son sözü sorulan A.Ç. söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
- Olay
11 Kasım 2024'te Muratlı ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Anne olay yerinde, baba ise hastanede hayatını kaybetmişti.
