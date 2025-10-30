Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da anne ve babasını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçakla öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da anne ve babasını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçakla öldüren, amcası, yengesi ve dedesini yaralayan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç, (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç, amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

        Karar öncesi son sözü sorulan A.Ç. söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        - Olay

        11 Kasım 2024'te Muratlı ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Anne olay yerinde, baba ise hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

        Benzer Haberler

        Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü
        Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü
        Tekirdağ NKÜ'de fidan dikimi yapıldı
        Tekirdağ NKÜ'de fidan dikimi yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)
        Tekirdağ'da restore edilen 168 yıllık deniz feneri törenle açıldı
        Tekirdağ'da restore edilen 168 yıllık deniz feneri törenle açıldı
        Cumhuriyet coşkusunu gökyüzünde yaşadılar
        Cumhuriyet coşkusunu gökyüzünde yaşadılar