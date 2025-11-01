Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:49
        Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı üzerinde uçuş yaptı.

        Ay yıldızlı jetler yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

        Heyecan dolu gösteri uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini heyecanla izleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydederken pilotları da yaptıkları etkileyici hareketler karşısında alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

