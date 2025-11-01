Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Roman çocuklar dostluk maçı yaptı

        Tekirdağ'da düzenlenen etkinlik kapsamında Roman çocuklar dostluk maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:20 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:20
        Tekirdağ'da Roman çocuklar dostluk maçı yaptı
        Tekirdağ'da düzenlenen etkinlik kapsamında Roman çocuklar dostluk maçı yaptı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Hıdırağa ve Turan Mahallesi'nden Roman çocuklar Çorlu General Basri Saran Spor Stadyumu'nda bir araya geldi.

        Maçtan önce Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Daha sonra çocuklar sahaya "Güvenli Toplum Güçlü Gençlik" pankartıyla çıktı.

        Vali Soytürk'ün başlama vuruşunun ardından maç başladı.

        Mücadeleyi Hıdırağa Mahallesi 7-0 kazandı.

        Vali Soytürk, gazetecilere, çocukların çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.

        Maçların çocukların kaynaşması için önemli olduğunu dile getiren Soytürk, "Kore Mahallemizdeki gençlerle Muratlı'dan gelen gençlerimize bir futbol müsabakası yaptırıyoruz. Bu bir kaynaşma olsun, Roman vatandaşlarımızın aralarında bir sportif etkinlik olsun diye yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Aydoğdu Mahallemiz var Süleymanpaşa'da. Bir sonraki maçı da Süleymanpaşa'da yapacağız. Bir kaynaşma olsun, gençleri spora yöneltelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım gayesindeyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

