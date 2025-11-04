Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Filistin'e destek amacıyla Hayır Çarşısı açıldı

        Tekirdağ'da, Filistin'e destek amacıyla gıda ürünleri ve giysilerin satıldığı Hayır Çarşısı açıldı.

        Giriş: 04.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:02
        İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde açılan çarşıdan elde edilecek gelir, Filistin'e bağışlanacak.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök, Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki çarşının açılışında yaptığı konuşmada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        Herkesin elinden geldiğince Hayır Çarşısı'na destek olduğunu ifade eden Soykök, "İyilik dünyayı güzelleştirecek. İyilik yeryüzünde egemen oluncaya kadar bizler daha fazla duyarlı olacağız." dedi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan ise "Filistin'in Yaralarını Birlikte Saralım" temasıyla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

        Filistin konusunda herkesin hassas olması gerektiğini belirten Çalışkan, "Bizim milletimiz Gazze konusunda 7'den 70'e hassas ve duyarlı bir şekilde elinden geleni yapıyor. İnşallah devletlerden de Gazze'de barış anlaşmasında istikrarın sürdürülmesi noktasında duyarlılık bekliyoruz. İnşallah bu zulüm bitecek ve dünya refaha kavuşacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

